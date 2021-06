Turismo para recuperação econômica é a aposta da cidade - Foto: Divulgação

Publicado 21/06/2021 17:58

Rio Bonito - Neste domingo (20/06), foi realizada uma atividade voltada para a capacitação de profissionais do setor turístico na cidade, o foco é a recuperação econômica, que tem sido uma das principais frentes de atuação da atual gestão.

Os cursos de especialização são oferecidos pelo Rio Bonito Convention & Visitors Bureau. “É de grande importância ter mão de obra qualificada para atender os visitantes em nosso município”, afirma a direção do projeto.

O Prefeito, Leandro Peixe, defendeu o setor como uma das principais formas para recuperação da devastação econômica, provocada pela pandemia da Covid-19.

“A gente vai passar com muita dificuldade, mas ao mesmo tempo temos um corpo de secretários que está engajado. A pasta de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo está colocando em prática. Tivemos a reinauguração do Hotel Bristol. A gente vai ter esse clamor muito forte pelo turismo. Começo a fazer com que as pessoas que estão desempregadas desenvolvam algo que agregue a essa situação”, disse.