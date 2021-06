Busto de Celso Peçanha é vandalizado em Rio Bonito - Foto: A Tribuna

Busto de Celso Peçanha é vandalizado em Rio BonitoFoto: A Tribuna

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 17:50 | Atualizado 21/06/2021 17:51

Rio Bonito - Neste domingo 20 de junho a cidade presenciou um atentado à memória histórica. A estátua do busto em homenagem ao ex-governador Celso Peçanha foi derrubada do pedestal em que ficava exposta, em uma praça, no Centro da cidade.

A Polícia Militar informou que não foi acionada em nenhuma ocorrência. A Polícia Civil foi questionada se houve registro da ocorrência e se investigação foi aberta para apurar o fato, mas ainda não se posicionou.