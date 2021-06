Kits alimentação da rede municipal de ensino de Rio Bonito - Divulgação

18/06/2021

Rio Bonito - Estão sendo entregues a partir de hoje, sexta feira 18/06 a segunda etapa da distribuição dos kits alimentação. De acordo com o Executivo, a entrega teve início já na Escola Municipal Antônio Ferreira, localizada no bairro do Mangueira.

Na segunda-feira (21/06), duas escolas vão fazer a distribuição: Governador Roberto Silveira, no Vertente, e Jaudet Curi, no Rio Vermelho. Na quarta (22/06), as unidades são Júlio Romero Cordeiro, em Viçosa, e Ângelo Longo, no Parque Andreia. Na quarta será a vez da escola Maria Thereza Chebab de Carvalho, em Nova Cidade. Na quinta (24/06), as unidades que vão realizar a entrega serão Maria Ferreira de Carvalho, em Jacuba, e Duque de Caxias, no Rio Seco. E na sexta (25/06), mais uma vez será na Maria Ferreira de Carvalho, em Jacuba. Além disso, no mesmo dia a creche Zely Miranda, na Praça Cruzeiro, fará a distribuição.

Os Kits de Reforço da Alimentação Escolar têm o objetivo de contribuir para a Segurança Alimentar e Nutricional dos alunos durante a suspensão das aulas devido ao covid-19. o segundo kit é composto por 1kg de arroz, 1kg de feijão, 1kg de macarrão, 1kg de fubá, 400g de leite, 400g de biscoito, e 4 latas de sardinha.

Os kits são compostos por: arroz e fubá, que dão energia ao corpo, além de peixe que é uma proteína de alto valor biológico, responsável de dar força ao corpo e rico em ômega 3. A sardinha foi escolhida por ser uma fonte de proteína boa, semelhante ao peixe fresco, não precisa de outras pessoas pra manipular e vem pronta pra consumo. Além da proteína do leite em pó e o feijão in natura. As gorduras correspondem o óleo, que vai apenas uma unidade por ser considerado um item culinário no kit e deve ser usado com moderação,

Devido à pandemia, é obrigatório a utilização de máscara e distanciamento social durante todo o processo de entrega dos kits. Álcool em gel para higienização das mãos também está sendo usado.