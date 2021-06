Rede de ensino retorna em Rio Bonito - Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 15:00 | Atualizado 15/06/2021 15:01

Rio Bonito - Até o dia 18, as escolas estaduais da cidade terão aulas no modelo de ensino híbrido (presencial e remoto).

As escolas oferecerão atividades pedagógicas presenciais, de acordo com a Resolução nº 5.930, publicada no dia 23 de abril, que estabeleceu protocolos e orientações complementares para o atendimento nas unidades escolares públicas e privadas no sistema estadual de ensino. A opção pelo retorno presencial ou seguir no estudo remoto depende dos responsáveis.

As escolas serão responsáveis pelo cumprimento dos protocolos sanitários evitando o contato físico protegendo assim a todos da contaminação pelo Covid-19.

Confiram como será o esquema nas unidades:

I – Ensino Fundamental:

1. De até 50% (cinquenta por cento) da capacidade de atendimento da unidade escolar, no caso de bandeira laranja;

2. De até 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade de atendimento da unidade escolar, no caso de bandeira amarela;

3. De até 100% (cem por cento) da capacidade de atendimento da unidade escolar, no caso de bandeira verde.

II – Ensino Médio:

1. De até 40% (quarenta por cento) da capacidade de atendimento da unidade escolar, no caso de bandeira laranja;

2. De até 60% (sessenta por cento) da capacidade de atendimento da unidade escolar, no caso de bandeira amarela;

3. De até 100% (cem por cento) da capacidade de atendimento da unidade escolar, no caso de bandeira verde.