Rio Bonito visto de cima - Foto: Divulgação

Rio Bonito visto de cimaFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 14:06

Rio Bonito - Hoje e amanhã a Prefeitura de Rio Bonito vai realizar a entrega do cartão Supera RJ. É necessário que a pessoa contemplada entre no site do Supera RJ e faça a consulta via CPF.



Para aderir ao programa a pessoa não pode ter nenhuma fonte de renda. Os cadastrados que recebem seguro-desemprego somente receberão o benefício após a última parcela do seguro.

O benefício será concedido para moradores do estado, vinculados ao Cadastro Único (CadÚnico) ou tenham perdido emprego formal a partir de 13 de março de 2020.