Publicado 31/05/2021 15:03 | Atualizado 31/05/2021 15:11

Rio Bonito - Os produtores rurais do município devem ficar ligados. Foi prorrogada a primeira etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa. Agora com as novas datas, os donos de propriedades rurais têm até o dia 15 de junho para comprar e fazer a aplicação das vacinas nos animais, e depois enviar, até o dia 25/6, a declaração de vacinação, disponível para o preenchimento no link: https://bit.ly/3tGkMYg.



A vacinação, que é obrigatória para bois e vacas (bovinos) e búfalos e búfalas (bubalinos) de todas as idades, é um compromisso dos pecuaristas junto ao Governo do Estado e à prefeitura para erradicar a doença no estado do Rio de Janeiro. Esta etapa da campanha, que terminaria no dia 31 de maio, segue o cronograma nacional desenvolvido pelo Ministério da Agricultura.

A disseminação da febre aftosa compromete o sistema produtivo, provoca prejuízos econômicos na produção pecuária e tem um impacto significativo no comércio de produtos agropecuários.



Para realizar a vacinação, o produtor deve adquirir as doses da vacina em locais autorizados e seguir todas as instruções até o momento da utilização. A prefeitura de Rio Bonito, através da secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, disponibilizou dois técnicos para vacinar os animais dos pequenos produtores rurais. O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp (21 99947-9655). Logo após, para comprovar a vacinação, o produtor rural deve enviar a declaração de vacinação utilizando o Sistema de Integração Agropecuária (Siapec3).

O formulário de declaração está disponível para o preenchimento no link: https://bit.ly/3tGkMYg, devendo ser enviado junto da nota fiscal, de forma digitalizada ou por foto.

O processo de vacinação e a declaração são fundamentais para a comercialização de produtos como carne e leite, e também, para a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), documento que autoriza o produtor a circular com seus animais. A declaração de vacinação e a atualização do rebanho existente deverão ser efetivadas, on-line.



Os sintomas – Os principais sintomas da febre aftosa são feridas na boca, nas tetas e no casco. Os animais doentes salivam em excesso e andam com dificuldade. Por não conseguir se alimentar, o gado contaminado apresenta enfraquecimento e perda de peso. Muitas doenças apresentam sintomatologia semelhante à febre aftosa, por isso a notificação imediata desses sinais clínicos deve ser feita ao Serviço de Defesa Sanitária Animal.