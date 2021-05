O objetivo é de conscientizar o motorista e reduzir o número de acidentes de trânsito Reprodução

Publicado 28/05/2021 10:34 | Atualizado 28/05/2021 10:34

Rio Bonito - Uma blitz completamente diferente daquelas que estamos acostumados a ver. Assim tem sido a “Blitz Pela Vida”, realizada pela Prefeitura Municipal de Rio Bonito, através da secretaria de Segurança e Ordem Pública, que vem acontecendo durante todo o mês de maio, que fez e faz parte da Campanha Maio Amarelo que tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito e promover ações que incentivam boas práticas de convivência e respeito à vida no trânsito.

A ação conta com a participação dos agentes do Departamento Geral de Trânsito (Degetran), Detran-RJ, Guarda Municipal, Lei Seca, além dos agentes da Polícia Rodoviária Federal e dos policiais do 35º Batalhão de Polícia Militar e BPRB, entre outros. Ao invés de multar, a blitz busca chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito, além de estimular a adoção de atitudes que contribuam para torná-lo mais seguro.



“É muito importante estarmos sempre reafirmando a necessidade do uso do cinto de segurança, o uso do capacete, além de obedecer a sinalização do trânsito, pois é a única forma que a sociedade tem de reduzir o número de acidentes de trânsito”, garante o agente da Polícia Rodoviária Federal, Carlos Siqueira.

Maio Amarelo – O movimento Maio Amarelo nasceu em 2014 e fomenta uma ação coordenada entre o Poder Público, iniciativa privada e sociedade civil para discutir o tema segurança viária com o objetivo de reduzir os acidentes e mortes no trânsito. A escolha do mês de maio ocorreu pela Organização das Nações Unidas (ONU) ter definido a Década de Ação para Segurança no Trânsito em 11 de maio de 2011. Já a cor amarela simboliza sinalização e alerta no trânsito.



A mobilização alerta, por exemplo, para a responsabilidade de atitudes como usar passarelas e faixas de pedestres, para o respeito dos condutores aos vulneráveis no trânsito, para o risco de usar celular ao volante e sobre a importância de usar o cinto de segurança.