Vacinação Covid-19 em Rio BonitoFoto: Marinhos Ramos

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 15:02

Rio Bonito - Prefeitura segue o cronograma de vacinação na cidade e hoje é a vez dos moradores com 37 e 36 anos. Amanhã serão vacinadas as pessoas em situação de Rua com 35 anos. Além do Centro Almir Branco, as demais unidades de saúde que realizam a vacinação são: Mangueira, Parque Andréa, Nova Cidade, Boa Esperança, Rio Vermelho, Viçosa, Boqueirão, Serra do Sambê, Rio do Ouro, Jacuba, Lavras, Colina, Sambê, Bela Vista, Clínica da Família, Praça Cruzeiro, Ipê, BNH, Cajueiro, Parque Indiano, Basílio, Mata, Catimbau, Rio Seco, Braçanã, Mineiros, Jacundá e Vertente.

Por determinação do Plano Nacional de Vacinação (PNV), é necessário levar o comprovante de residência e CPF. Assim como o laudo, atestado ou receita médica que comprove a comorbidade para ser imunizado. A documentação apresentada ficará retida com a equipe de vacinação.