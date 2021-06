Rio Bonito realiza novo Processo Seletivo na área de saúde - Divulgação

Rio Bonito realiza novo Processo Seletivo na área de saúdeDivulgação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 10:33 | Atualizado 25/06/2021 10:34

Rio Bonito - Já estão abertas as inscrições para um novo Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva e operacionalização da Rede de Assistência Secundária e outras unidades da Secretaria de Saúde. O objetivo é suprir carências de seu quadro de pessoal, por tempo determinado, a fim de cumprir as metas e políticas de saúde estabelecidas pelos governos federal e estadual.

A inscrição, que começou nesta quarta-feira (23), é online no site do município (www.riobonito.rj.gov.br). Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário disponível nos links //forms.gle/iLKT6PCmTGfWdTZZA para ensino médio e https://forms.gle/saL5bUQRrkfZ77nm6 para ensino superior. A inscrição vai até o dia 25 de junho.



A contratação é imediata pelo prazo de validade de 12 meses, podendo ser prorrogado. É fundamental que antes de fazer a inscrição, o candidato leia atentamente o edital. Os salários variam entre R$1.100 a R$ 2.298,00 mil para uma carga horária de 20h semanais (nível superior).



As vagas são para médicos Cirurgião Dentista, Protesista, Enfermeiro do Trabalho, Farmacêutico, Fisioterapeuta Especialista em Neurologia, Fisioterapeuta Especialista em Neuropediatria e Puericultura, Médico Clínico Geral, Médico Especialista em Alergia, Médico Especialista em Cardiologia, Médico Especialista em Dermatologia, Médico Especialista em Endocrinologia, Médico Especialista em Ginecologia, Médico Especialista em Hematologia, Médico Especialista em Infectologia, Médico Especialista em Mastologia, Médico Especialista em Medicina do Trabalho, Médico Especialista em Neurologia, Médico Especialista em Obstetrícia, Médico Especialista em Ortopedia, Médico Especialista em Otorrinolaringologia, Médico Especialista em Proctologia, Médico Especialista em Regulação, Médico Especialista em Reumatologia, Médico Especialista em Urologia, Médico Veterinário e Nutricionista, além das vagas de nível médio de Auxiliares de Saúde e Técnico de Segurança do Trabalho.