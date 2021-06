A vacinação acontece durante esta semana no Centro Pediátrico Municipal Dr. Almir Branco e nas Unidades de Estratégia Saúde da Família - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 24/06/2021 21:18 | Atualizado 24/06/2021 21:18

Rio Bonito - A secretaria de Saúde deu prosseguimento ao cronograma de vacinação contra o Covid-19 para vários grupos. Esta semana serão vacinadas as gestantes e puérperas com comorbidades, os profissionais da educação, trabalhadores de transporte metroviário, ferroviário, aéreo e aquaviário, além de trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros e pessoas de 59 a 55 anos sem comorbidades. O atendimento está sendo feito no Centro Pediátrico Municipal Dr. Almir Branco e nas Unidades de Estratégia Saúde da Família, das 9 às 16 horas, conforme cronograma abaixo.

Nesta terça-feira, dia 22, estão sendo vacinadas as pessoas com 59 anos sem comorbidade, os trabalhadores da Educação Básica e Educação Superior, além de gestantes e puérperas com comorbidades. Na quarta-feira, dia 23, serão vacinadas as pessoas com 58 anos sem comorbidade, e os trabalhadores de transporte metroviário, ferroviário, aéreo e aquaviário. Já na quinta-feira (24) é a vez das pessoas com 57 anos sem comorbidade e dos trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros. Na sexta-feira (25) serão imunizadas as pessoas com 56 e 55 anos sem comorbidades, conforme cronograma (em Anexo).

Por determinação do Plano Nacional de Vacinação (PNV), é obrigatório apresentar laudo, atestado, receita atualizada ou qualquer outro documento que comprove a comorbidade para ser imunizado. Já os trabalhadores deste grupo prioritário deverão apresentar documento que comprove o exercício efetivo da função. Essa documentação apresentada ficará retida com a equipe de vacinação.

A vacinação acontece no Centro Pediátrico Almir Branco e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Mangueira, Parque Andréa, Nova Cidade, Boa Esperança, Rio Vermelho, Viçosa, Boqueirão, Serra do Sambê, Rio do Ouro, Jacuba, Lavras, Colina, Sambê, Bela Vista, Clínica da Família, Praça Cruzeiro, Ipê, BNH, Cajueiro, Parque Indiano, Basílio, Mata, Catimbau, Rio Seco, Braçanã, Mineiros, Jacundá e Vertente, no horário das 9 às 16 horas.

Lista de comorbidades – São consideradas como comorbidades: Diabetes; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial resistente; hipertensão arterial estágio 3; hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade; doenças cardiovasculares; insuficiência cardíaca; cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênita no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; doença cerebrovascular; doença renal crônica; imunossuprimidos; anemia falciforme; obesidade mórbida; síndrome de Down; e cirrose hepática.

Idosos Acamados – A secretária de Saúde, Daiana Albino, explicou que os idosos nessa faixa etária, que tiverem acamados ou com dificuldade de locomoção e não puder comparecer nos locais de vacinação, as dosagens serão realizadas normalmente nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF). A família deverá solicitar esse procedimento na unidade do bairro, pelo telefone (21)2734-1539 ou por e-mail: [email protected]

A prefeitura informa que essas ações para vacinação dos grupos prioritários, seguem um cronograma da vacinação e o controle de doses recebidas contra o Covid-19 que são destinadas ao município pelo Governo do Estado.