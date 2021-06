Primeira turma do Curso de Operador de Retroescavadeira formada na cidade - Foto: Nilton Carlos

Publicado 24/06/2021 18:38 | Atualizado 24/06/2021 18:39

Rio Bonito - O prefeito Leandro Peixe e o secretário de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Teilor Cerqueira, participaram da formatura do Curso de Operador de Retroescavadeira, realizado de 14 a 18 de junho no Complexo Agrícola, na Prainha. O curso é fruto de uma parceria com o Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e faz parte do programa de qualificação profissional voltado para produtores rurais.

Para manter os protocolos preventivos de combate a Covid-19, a turma foi reduzida para, no máximo, 10 alunos e para atender a demanda uma nova turma será formada em breve.

Neste ano já foram dez cursos de qualificação profissional realizados pela secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico.



“Apesar das limitações e dificuldades impostas pela pandemia, estamos realizando os cursos necessários para qualificar a mão de obra local, principalmente o produtor rural. Por isso, buscamos essa parceria com o Senar e o Sindicato Rural que vem garantindo o emprego, trabalho, renda e dignidade a esses trabalhadores, que é uma de nossas prioridades”, garante o secretário Teilor Cerqueira.

Entre os alunos que participaram do curso, se destaca Paula Freitas, 22 anos, a única jovem mulher numa turma formada, na sua maioria, por homens.



“Foi uma oportunidade que abracei, principalmente pelo fato do curso ser gratuito. Além disso, é muito difícil ver uma mulher trabalhando com esse equipamento. Pretendo continuar estudando para preencher esses espaços que estão aparecendo”, afirmou a jovem que aprendeu sobre noções de segurança no trabalho, operação e manutenção do equipamento.



Parceria – A geração de emprego e renda tem forte estímulo da atual administração. E esse esforço vem impactando diretamente na vida dos produtores e das famílias da zona rural que agora, através da parceria com o Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), vem participando de cursos gratuitos de qualificação profissional.



“Já fizemos dez cursos de cunho profissional até o momento. O nosso objetivo é qualificar os produtores, principalmente, os jovens para que disputem as vagas de empregos que estamos trazendo para o município. No início do ano, tivemos muita dificuldade para contratar um operador de máquina para trabalhar conosco. Tinha a vaga, mas não tinha o profissional. Com essa parceria estamos revertendo esse processo e fazendo a cidade crescer”, afirma o prefeito.