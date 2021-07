Prefeito Leandro Peixe participa do Fórum de Gestão Pública e inaugurações em Miguel Pereira - Foto; Maurício Peçanha

Rio Bonito - O Prefeito de Rio Bonito, Leandro Peixe participou de inaugurações de projetos, Fórum de Gestão Pública, debate de enfrentamento à Covid-19, realizado nos dias 25 e 26 de junho, em Miguel Pereira, no Sul Fluminense, que contou com a presença do governador Claudio Castro, secretários de Estado, do vice-prefeito José Américo, além de 60 prefeitos de todo o Estado.



O encontro discutiu temas como investimentos, desenvolvimento econômico e projetos sociais no estado. Durante o Fórum também foram apresentados os projetos e investimentos em infraestrutura, com foco no crescimento, que estão surgindo após à adesão do Estado ao novo Regime de Recuperação Fiscal e à realização da maior concessão dos serviços de saneamento da América Latina, com a privatização da Cedae.



“Não existe prefeito sem governador, nem governador sem prefeitos. O fórum de hoje é uma ótima oportunidade para estabelecer um diálogo ainda maior, permitindo que cada município apresente suas propostas ao secretariado e se façam entender sobre o que é necessário”, disse o prefeito André Português, anfitrião do evento.



Alguns investimentos já foram anunciados para Miguel Pereira, como a construção de novas Estações de Tratamento de Esgoto em Javary e Conrado, expansão e melhorias nas de Fragoso e Cardoso, um plano de ação para cadastro na tarifa social e campanha de educação ambiental. Esses investimentos irão ampliar a captação de água e esgoto do município. A cobertura do saneamento básico deve chegar a 90%, enquanto a de água alcançará os 99%.

O Prefeito Leandro Peixe participou também de importantes inaugurações: novos projetos foram implantados na cidade, na última sexta-feira (25), onde se destacam o Disk Árvore, Espaço do Agricultor, Banheiro Público e Espaço da Criança, além da Casa do Direito da Mulher Daniella Perez e o Centro Comercial João Silveira.



Espaço do Produtor – O prefeito Leandro Peixe, juntamente com o governador Cláudio Castro, participou da inauguração do Espaço do Agricultor, com áreas para armazenagem, vendas e reuniões, para atender 92 pequenos produtores da região. O modelo desenvolvido pela Prefeitura de Miguel Pereira foi escolhido pelo Governo do Estado para ser replicado para todas as cidades fluminenses que, futuramente, vão abrigar o projeto Mercado do Produtor AgroRJ, ligado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. O objetivo do projeto é somar esforços com as prefeituras para valorizar e incentivar o consumo dos produtos produzidos localmente e no Estado. Além disso, colaborar na geração de emprego, renda e turismo das regiões.



Patrulha Maria da Penha – Outro projeto importante que também foi apresentado aos prefeitos, foi a Casa do Direito da Mulher Daniella Perez, espaço dedicado ao acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica, realizado em parceria entre o Governo do Estado – por meio das secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e de Polícia Militar. O local que tem atendimentos jurídico, psicológico e social, marca um novo processo de atuação do programa Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida, da Secretaria de Polícia Militar. Esta nova fase teve início pela região do Sul Fluminense, mas deve chegar a todos os municípios do Estado.



“Estamos pleiteando alguns projetos como esses que foram apresentados no Fórum, que são fundamentais para fortalecer o município, valorizar a nossa produção interna, além de colaborar na geração de emprego e renda para a população. Só temos que agradecer ao governador Claudio Castro, que vem incluindo Rio Bonito em vários projetos importantes”, destacou o prefeito.