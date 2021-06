Reunião com os secretários de saúde da região metropolitana II no Hospital Regional Darcy Vargas - Foto: Divulgação / SECOM

Rio Bonito - Os secretários de Saúde Daiana Albino (Rio Bonito), Érica Guimarães (Silva Jardim), Rodrigo Lopes (Tanguá), Sandro Ronquetti (Itaboraí), Simone Costa (Maricá) e Rodrigo Alves (Niterói), que fazem parte da Região Metropolitana II, se reuniram na última quinta-feira (24/06) no Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV), no Centro de Rio Bonito. Em pauta, as estratégias e soluções para viabilizar a melhoria do atendimento aos casos de Covid-19 na cidade, em especial com a reabertura do Setor Covid que está passando por reconstrução. Eles ainda debateram sobre pactuação revistas, seja de nível Secretaria Estadual de Saúde e municípios da região.

O secretário de Saúde de Niterói, Rodrigo Alves, que também preside o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Cosems-RJ), afirmou que a expansão desse setor é fundamental para que o hospital, que é regional, consiga atender todas as demandas diárias que chegam dos municípios. Segundo ele, o Darci Vargas não é importante apenas para essa microrregião, como Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim, mas para todas as cidades do entorno.

“É um hospital que tem um potencial muito grande, mas principalmente é um hospital que tem atendido, nos últimos anos, toda essa região, em especial na questão do câncer, desde os moradores de Silva Jardim até alguns pacientes de Niterói. Passou por alguns problemas por causa do incêndio, mas já retomou o atendimento e vai abrir o Setor Covid nos próximos dias. Essa notícia é muito importante para todas as cidades da Região, pois vai garantir a ampliação e qualificação do atendimento prestado aos moradores dessa região, que é muito populosa”, garante o secretário.

A secretária de Saúde de Rio Bonito, Daiana Albino, falou que esse encontro é um movimento de apoio a intervenção no hospital, com a participação de representantes da saúde da Metropolitana II.

“Esse apoio vem acontecendo desde o incêndio no hospital no mês passado. Todos os secretários estão aqui firmando o seu apoio a essa intervenção, entendendo a complexidade desse hospital, que é regional e atende a todos. Estamos tentando trazer para Rio Bonito a pactuação com pessoas da região para fortalecer a saúde do município”, explicou a secretária.

Protagonismo na Região – Para a secretária de Saúde de Maricá, Simone da Costa Silva Massa, esse movimento fará com que o Hospital volte a ter o protagonismo na região metropolitana.

“O hospital sempre teve um protagonismo na região, seja na parte de oncologia, na parte de CTI ou na parte de cirurgias que sempre contou com profissionais de excelência. Esse é um movimento que atrai toda a região, para que, em conjunto, façam ações que garantam assistência para a população. Vamos brigar juntos pelo Estado para que essa unidade não tenha nenhum desabastecimento, para que possamos manter leitos Covid e leitos de cirurgias que possam servir para a região como um todo. É um movimento importante para essa região, pois o SUS é exatamente dessa forma. O SUS é regional, o SUS é hierárquico e o SUS é para todos”, afirma a secretária de Saúde de Maricá.

Referência – Municípios menores, como Tanguá e Silva Jardim, que são afetados diretamente com o fechamento do hospital, também apóiam esse movimento.

“Sempre utilizamos desse serviço e temos a expectativa muito grande que ele retorne a sua normalidade, e possamos ter acesso as cirurgias e tantos outros serviços fundamentais que os moradores de Tanguá usufruem”, explica Rodrigo Lopes, secretário de Saúde de Tanguá.

Durante o encontro, Juberto Folema, da equipe de intervenção, apresentou o trabalho que vem sendo feito e o plano que foi traçado para resolver os principais problemas do hospital, principalmente em relação ao atendimento de casos de Covid-19.

“Esse encontro foi importante para passarmos a necessidade para a região de abrirmos o Setor Covid, que vai dar mais dignidade e humanização no atendimento para os moradores durante a pandemia”, disse.

Setor Covid – A direção do Hospital Regional Darcy Vargas explicou que vem tomando as medidas necessárias para melhorar o atendimento e que o Setor Covid está em sua fase final de reforma e manutenção. A Comissão Interventora trabalha para que o setor esteja em pleno funcionamento e à disposição da população em breve.