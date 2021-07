Prefeitura faz homenagem à atletas riobonitenses com Mérito Esportivo - Foto: Nilton Carlos

Prefeitura faz homenagem à atletas riobonitenses com Mérito EsportivoFoto: Nilton Carlos

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 18:46

Rio Bonito - Uma homenagem de mérito esportivo foi realizado na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Rio Bonito, na manhã desta terça-feira (29), para atletas riobonitenses, enfatizando o reconhecimento deles para a cidade e inspiração para muitos.

O Prefeito Leandro Peixe, seu vice José Américo e o secretário de Esporte e Lazer, Bernardo Oliveira, receberam junto a toda equipe administrativa os três atletas: Wellinton Souza (jogador de futebol), Adriana Rosa e Flaviano Quintanilha (ultramaratonistas).

Publicidade

Um ato esportivo diferente do que muitos conhecem e estão acostumados aconteceu neste último final de semana. Flaviano Quintanilha, 48 anos, do Squadra Triahlon e Adriana Rosa (Drica Rosa), 47 anos, do Run Tean Fisiomaster, participaram do Campeonato Mundial de Corrida Artificial para atletas do Mountain Trail, promovido pela One Hundred.



A simulação foi uma forma segura para a competição para que os participantes corressem cada um de seu país através de um aplicativo que acompanhou a maratona, tempo e milhas percorridas, já que devido a pandemia não poderia haver aglomeração. Os participantes treinaram nas últimas semanas em todo o trajeto, mas destacaram que “na semana da competição o corpo precisa estar relaxado para a corrida”.



Drica, que já foi medalhista de ouro, Campeã do Ranking 2019 e Atleta Revelação no mesmo ano, quebrou o record do percurso de 160 quilômetros e 192 metros em 20 horas 43 minutos de Barra Mansa até a Catedral de Petrópolis (RJ). Ela iniciou o percurso neste sábado (26) em Braçanã e correu por 40km até finalizar sua meta de percurso.



Flaviano faz trilhas correndo em subidas e descidas há 3,6 anos. Segundo ele praticar deste esporte é uma sensação libertadora. Durante seu treino para o Campeonato, alcançou os 16km em 1 hora e 32 minutos, o deixando esperançoso. Ele correu neste domingo (27), às 10h, partindo do Bairro Sorriso em Lavras.

Wellinton Souza alcançou o objetivo de muitas crianças e se tornou jogador de futebol. Recentemente se tornou campeão Turco através do seu clube Beikta J. K. Ele também já foi campeão Carioca pelo Flamengo e na Copa Brasil. Atualmente, o camisa 23 diz que “é uma grande inspiração poder motivar esta nova geração a realizar os seus sonhos”.