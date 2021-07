Prefeitura de Rio Bonito convoca aprovados em concurso público - Foto: Divulgação

Publicado 07/07/2021 11:17

Rio Bonito - Rio Bonito - A Prefeitura Municipal de Rio Bonito, através da Secretaria de Administração convoca os aprovados no concurso público realizado no dia 15 de setembro de 2019 para se apresentarem à Sede Administrativa da Prefeitura, na Secretaria Municipal de Administração, situada na Rodovia BR 101, km 266 – Praça Cruzeiro – Rio Bonito – RJ. O prazo é de até 15 dias, a partir do dia 07 de julho de 2021, (segunda-feira passada) de segunda à sexta-feira, no horário de 9 às 15 horas e devem apresentar a documentação descrita no item 11.3 do Edital do Concurso 001/19, além de exames complementares para os cargos descritos. O descumprimento do prazo estabelecido para o cumprimento das formalidades legais será caracterizado como desistência do candidato e, consequentemente, gerar vagas para o cargo.

Exames obrigatórios para todos os cargos: hemograma completo; raio-X de tórax; laudo do Obstetra assistente e a última ultrassonografia, para as gestantes. A comprovação de aptidão Física e Mental, constante no item 12.5 do Edital 001/19, deverá ser atestada por médico devidamente registrado (Médico Clínico Geral e Psiquiatra), na forma do artigo 26, I da Lei 1822/13.

Mais detalhes sobre o edital, a convocação e o concurso, no link abaixo:

https://riobonito.rj.gov.br/concurso-publico-001-2019-ato-de-convocacao-no-025-2021/