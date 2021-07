Prefeitura convoca a população para tomar a 2ª dose da Coronavac - Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 14:07 | Atualizado 06/07/2021 14:15

Rio Bonito - A Prefeitura Municipal de Rio Bonito convoca a população, que por algum motivo ainda não tomou a segunda dose da vacina Coronavac, para comparecer ao Centro Pediátrico Municipal Dr. Almir Branco, de 9 às 16 horas, para completar o esquema vacinal.

Segundo a Secretaria de Saúde, várias pessoas ainda não se vacinaram com a segunda dose. Com a chegada de uma nova remessa do imunizante produzido pelo Instituto Sinovac/Butantan, o “chamamento” foi reforçado, mas a procura tem sido abaixo do esperado.

As pessoas que não tomaram a segunda dose devem procurar a unidade de saúde o mais breve possível. Só com a segunda dose a pessoa estará mais protegida contra a Covid-19, além de contribuir com a redução da circulação do vírus na cidade. É obrigatório apresentação do comprovante do recebimento da primeira dose.

A prefeitura informa que as demais pessoas deverão aguardar a chegada de mais doses de vacina para dar continuidade a vacinação (primeiras doses) dos grupos prioritários. Essas ações para vacinação dos grupos prioritários seguem um cronograma da vacinação e o controle de doses recebidas contra o Covid-19 que são destinadas ao município pelo Governo do Estado.