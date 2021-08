Gravações começaram no início desta semana - Foto: Divulgação

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, está servindo como cenário para as gravações do clipe da música "First Mistakes", uma versão em inglês do clássico "Primeiros Erros", de Kiko Zambianchi, e que é sucesso no repertório do Capital Inicial. A nova adaptação vai ganhar vida através da Banda Strive, de Chicago, nos Estados Unidos, que escolheu o litoral do Rio, por conta das belas praias e cenários paradisíacos.

Segundo a produção do clipe, os trabalhos começaram no início desta semana, e as gravações estão sendo feitas em diferentes locações em Arraial do Cabo, incluindo o Pontal do Atalaia, Praia Grande e o distrito de Monte Alto. O produtor musical da banda Strive, André Costa, conta que, nesta quinta-feira (12), as gravações tiveram que ser interrompidas por conta do mal tempo.

“A gente está gravando algumas imagens aquáticas, agora... estamos dando uma esperada, o tempo dá uma assentada, parar um pouco do vento. A gente tinha algumas coisas programadas no mar, que a gente não pode fazer por conta dessa massa gelada que veio, agora”, contou André ao O DIA.

Apesar do contratempo, o vocalista e pianista da Strive, Derick Thompson, está animado com a gravação do clipe e com o lançamento do novo álbum da banda, que está previsto para o mês que vem. “Não é uma tradução literal. Mas é uma adaptação bem fiel ao original, com o toque da Strive. No final a combinação deu um ótimo resultado”, disse o artista norte-americano, que, só agora, teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o compositor da música.

Kiko Zambianchi, que faz uma participação no clipe, também está em Arraial do Cabo acompanhando as gravações do novo trabalho. A banda Strive tem cerca de sete anos de carreira e, além dos Estados Unidos, já se apresentou na Rússia e no Brasil, em shows no Distrito Federal, Goiás, e Rio de Janeiro.