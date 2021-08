Lima Duarte se despede de Tarcísio Meira e Paulo José com vídeo emocionante - Reprodução

Lima Duarte se despede de Tarcísio Meira e Paulo José com vídeo emocionanteReprodução

Publicado 13/08/2021 14:19

Rio - Lima Duarte usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (13), para lamentar as mortes de Tarcísio Meira, nesta quinta-feira , vítima da covid-19, e de Paulo José, nesta quarta , que faleceu em decorrência de uma pneumonia. No Instagram, o ator de 91 anos relembrou momentos especiais que viveu com os colegas em um vídeo emocionante.