Mulher MelãoReprodução

Publicado 13/08/2021 13:20 | Atualizado 13/08/2021 13:26

Rio - Renata Frisson, a Mulher Melão, surpreendeu seus seguidores, nesta sexta-feira (13), ao compartilhar um clique que, até então, nunca tinha sido visto por seus fãs. Interagindo com os internautas pelos Stories do Instagram, a modelo publicou uma foto em que aparece totalmente nua, cobrindo os seios apenas com a caixinha de perguntas.

