Valesca Popozuda mostra a capa de ’Presentinho’Reprodução Internet

Publicado 04/08/2021 14:24 | Atualizado 04/08/2021 14:27

Rio - Valesca Popozuda mostrou a capa ousada de seu novo single, "Presentinho", no Instagram. Na imagem, a funkeira aparece mostrando um bumbum enfeitado com um laço de presente. "Presentinho", escreveu a cantora, que também revelou que o lançamento será no dia 6 de agosto.

Os fãs ficaram enlouquecidos. "Minha rainha, te amo", disse um admirador. "Ai, meu coração", comentou outra pessoa. Atualmente, Valesca Popozuda está no ar no reality show "Ilha Record".