Publicado 13/08/2021 16:41 | Atualizado 13/08/2021 16:43

Renata Frisson, a Mulher Melão, só tem motivos para comemorar. Nos últimos meses, a influenciadora está vendo o número das suas redes sociais aumentar. Isso graças ao sucesso que está fazendo no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto por assinatura. No site, a dançarina atingiu a marca de 100 mil curtidas.

fotogaleria

"Sempre que eu fazia uma brincadeira de perguntas e respostas no meu Instagram, meus fãs sugeriam que eu deveria participar dessa rede. Decidi abrir uma conta, na cara e na coragem, e escolhi começar no 'Dia da Mentira', primeiro de abril. Só com a especulação de que lançaria, já comecei a ganhar seguidores. Fui à praia, fiz minhas primeiras fotos sensuais, e hoje, no quarto mês, meu perfil é o mais curtido do site no Brasil", explica.