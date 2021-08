Ivy Moraes desabafa após ser vítima de fake news e avisa que acionará Justiça - Reprodução/Instagram

Publicado 13/08/2021 15:46

Rio - Ivy Moraes abriu o jogo sobre uma situação séria, nesta sexta-feira (13). A ex-participante do "BBB20" se manifestou sobre um vídeo que circula na internet, sugerindo que a modelo defende o namoro de pessoas adultas com menores de idade. A influenciadora garantiu que acionará a Justiça para resolver o problema.

"Isso é um absurdo, modificaram meu vídeo e publicam como se fosse verdade. Fake news é crime e as pessoas responsáveis vão pagar pelo que estão fazendo. Isso é muito sério. Fiquem atentos ao que vocês veem e compartilham na internet", alertou Ivy. Segundo sua assessoria, a modelo já está em contato com seus advogados e "entrará com as medidas cabíveis".

No vídeo original, uma seguidora pergunta: "O que acha sobre namorar um cara 13 anos mais novo? Insegura!". Na ocasião, Ivy respondeu: "Eu acho super natural, onde tem sentimento não tem idade. Se tá te fazendo bem, está te fazendo feliz, se joga. Não tem que ficar se sentindo insegura por isso não. Idade é uma bobagem".

Porém, começou a circular uma versão do vídeo em que a caixinha de perguntas está editada e aparece com a seguinte pergunta: "Tenho 13 anos e namoro com um cara de 21 anos. O que você acha?". Com a repercussão negativa, a ex-BBB passou a ser alvo de comentários maldosos e xingamentos em suas redes sociais.