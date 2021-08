Gil do Vigor - Reprodução

Publicado 06/08/2021 09:45 | Atualizado 06/08/2021 09:46

Rio - Gil do Vigor tem aproveitado tudo o que a fama tem a oferecer desde que saiu do 'BBB 21' e isso incluiu, claro, os contatinhos. Em uma conversa com os seguidores, na qual o economista se prontificou a responder dúvidas, ele foi perguntado se já tinha ficado com algum famoso e respondeu que 'sim' com a cabeça.

Mas a fofoca não para por aí. No comentário de uma publicação sobre o tema, o ex-BBB e ex-No Limite Gui Napolitano entregou que não foi apenas um famosos. "Eu sei de dois", escreveu o modelo. E agora, quem serão esses pretendentes?