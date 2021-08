Bruna Biancardi posta foto com Neymar e aumenta rumores de affair - fotos: reprodução

Publicado 06/08/2021 08:46 | Atualizado 06/08/2021 08:48

Rio - O cantor Caíque Gama respondeu perguntas dos seguidores no Instagram e acabou tendo que falar sobre o fato de sua ex-namorada, Bruna Biancardi, com quem ficou por cinco anos, estar vivendo um affair com o jogador de futebol Neymar.

"Menino Ney está com a sua ex e curte várias fotos da sua atual", disse uma pessoa para Caíque nas redes sociais. O cantor, no entanto, não pareceu se preocupar com o assunto. "Mano, parem de causar, a gente tem bom gosto e é isso", respondeu.

Caíque ainda respondeu mais uma mensagem e afirmou não sentir ciúmes de Neymar. "Ele que gosta do meu né, chegou atrasado, bebê. Paz, gente, por favor, deixa o povo ser feliz", finalizou.