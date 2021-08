Carolina Dieckmann - Reprodução

Carolina DieckmannReprodução

Publicado 06/08/2021 07:28 | Atualizado 06/08/2021 07:37

Rio - Em Miami, Carolina Dieckmann resolveu aproveitar o verão do hemisfério norte em uma praia paradisíaca e compartilhou cliques com os seguidores do Instagram nesta quinta-feira. Em uma das fotos, ela abaixa a parte debaixo do biquíni branco.

"Biquíni alto ou biquíni baixo?", perguntou a atriz aos seguidores, que fizeram muitos elogios. "Qualquer jeito em você, mas eu prefiro alto", respondeu uma fã. "Alto ou Baixo? Tanto faz! Tudo em você fica lindo", escreveu uma página de fãs. "Sereia", comentou um terceiro.