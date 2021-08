Simone, o pequeno Henry e Kaká Diniz - Reprodução/Instagram

Simone, o pequeno Henry e Kaká DinizReprodução/Instagram

Publicado 05/08/2021 21:11 | Atualizado 05/08/2021 21:12

Simone, da dupla com Simaria, e o marido, Kaká Diniz, presentearam o filho Henry com um quadriciclo. O menino completou 7 anos na terça-feira e ganhou o brinquedo avaliado em R$ 17.900 no site da marca.

fotogaleria

Publicidade

Em um vídeo, publicado em seu canal no YouTube, Simone e Kaká mostram momentos do dia do aniversário do menino. Além do presente, Henry também ganhou uma festa com o tema Pokémon.

"Coisa boa a gente alegrar o coração de quem a gente ama! Parabéns, filhão, feliz aniversário", declarou a cantora no vídeo.