Publicado 05/08/2021 18:22 | Atualizado 05/08/2021 18:24

Paolla Oliveira publicou uma foto de biquíni e sem retoques, nesta quinta-feira, nas redes sociais. No Twitter, um seguidor criticou a atriz pela publicação e recebeu uma resposta da artista.

Um internauta retuitou a foto de Paolla questionando o fato dela reclamar por ser objetificada e postar uma foto de biquíni. No caso, ele se referia às reclamações da atriz após ter dançado funk no "Super Dança dos Famosos". No último domingo, após a apresentação da artista, Tiago Leifert e André Marques fizeram comentários que, segundo a declaração de Paolla, "não foram legais".

"Depois vai chorar na dança dos famosos dizendo que foi 'objetificada' dançando funk...", escreveu o internauta.

"Você está bem equivocado quanto a minha opinião. Que besteira você tá dizendo. O machismo faz isso com as pessoas, elas acham que dançar, que vestir uma peça de roupa ou ter um comportamento te libera pra julgar e ofender alguém", respondeu a atriz.

