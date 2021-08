Mumuzinho. Reprodução do Instagram - Reprodução do Instagram

Mumuzinho. Reprodução do InstagramReprodução do Instagram

Publicado 05/08/2021 15:48 | Atualizado 05/08/2021 15:49

Em entrevista para Jojo Todynho, no programa "Jojo Nove e Meia", Mumuzinho revelou que já perdeu dentes antes de um show.



fotogaleria

Publicidade

O perrengue aconteceu quando o cantor de pagode, que usa lentes de contato para dentes, resolveu comer uma maçã no camarim antes da apresentação. "Eu uso prótese, né. Eu uso aquele negócio que bota e fica muito branco (lente). Eu uso quatro. Num belo dia, o camarim tinha maçã e eu não podia comer nada duro. Tava bem no começo. Quando fui morder, vrau, caiu [as lentes]. A sorte que pegaram direitinho. Eu fiz o show igual rap", relembra Mumuzinho.



A primeira temporada do "Jojo Nove e Meia" é exibida no canal Multishow, toda quinta-feira, às 21h30.