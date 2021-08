Eduardo Moscovis vive o coronel da PM Brandão - Suzana Tierie / Netflix

Publicado 05/08/2021 13:37

Rio - Eduardo Moscovis está internado com covid-19, no Hospital Copa Star, Zona Sul do Rio de Janeiro. O ator de 53 anos procurou a unidade hospitalar após testar positivo para o coronavírus e seu quadro de saúde apresenta boa evolução. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo".