Arthur Picoli e Bruno Gagliasso - Reprodução/Montagem

Publicado 05/08/2021 10:35

Rio - Mesmo após meses do fim do 'BBB', as polêmicas do reality show continuam voltando. E desta vez, a treta envolve o crossfiteiro Arthur Picoli. Isso tudo porque os fãs do ex-BBB resgataram um tweet de Bruno Gagliasso debochando do jovem durante a participação no reality.

"Banana tem ombro?", zoou o ator nas redes sociais após Arthur se machucar em uma prova. Ao ver o tweet nesta semana, no entanto, Arthur retribuiu o deboche, mas levou a situação na esportiva e comentou sobre seu estado de saúde.

"Que bonito hahaha Tenho ombro, inclusive tô aguardando para poder operar, por que não tenho plano de saúde", escreveu o ex-BBB no Twitter.

Confira: