Ex-BBB Munik NunesReprodução

Publicado 05/08/2021 08:35 | Atualizado 05/08/2021 08:37

Rio - Munik Nunes revelou, na última terça-feira, que já sofreu um aborto. Foi a primeira vez que a vencedora do 'BBB 16' falou sobre o assunto no Instagram. Depois da repercussão, ela voltou à rede social para agradecer as mensagens de apoio que recebeu e fez um desabafo.

"Já comecei a chorar, porque é um assunto que dói muito, muito, muito. Ainda não estou preparada para falar sobre. Mas quero dizer que me senti muito acolhida, muito amada, agora que fui parar para ver as mensagens. Também quero deixar um abraço para todas as mamães que já passaram pela mesma situação. Quero falar que eu sei que não é fácil", disse.

Munik também falou como enfrentou a situação e deu um conselho as mulheres que passam por esse momento difícil. "Naquele momento quem me sustentou, quem me deu forças foi Deus. Se apeguem com ele se vocês estão passando por isso neste momento", prosseguiu.