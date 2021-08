Maria Lina, noiva de Whindersson Nunes, lamenta morte de gatinho - Reprodução/Instagram

Maria Lina, noiva de Whindersson Nunes, lamenta morte de gatinhoReprodução/Instagram

Publicado 05/08/2021 09:30 | Atualizado 05/08/2021 09:33

Rio - Maria Lina, noiva do humorista Whindersson Nunes, lamentou a morte do seu gatinho de estimação na noite desta quarta-feira. Na publicação, a estudante de Engenharia Civil recordou a memória do filho João Miguel, que nasceu prematuro morreu após dois dias de vida em maio.

"Vou sempre te amar, parceirinho. Você esteve comigo em todos os momentos, sempre. E, agora, você vai fazer companhia pro João aí em cima", postou Maria para se despedir do animalzinho de estimação.