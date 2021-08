Bruna Marquezine e Tatá Werneck - Reprodução Instagram

Publicado 05/08/2021 09:46

Rio - Bruna Marquezine completou 26 anos nesta quarta-feira e recebeu homenagens de diversas celebridades. Entre elas, sua amiga e companheira de 'Deus Salve O Rei', Tatá Werneck. Junto a um vídeo com erros de gravação da novela, a humorista postou um texto divertido e emocionante nas redes sociais.

Tatá falou sobre a amizade e perrengues que as duas já passaram, contou sobre a mania de Bruna em fazer topless e disse que anseia pelo momento em que a amiga possa segurar sua filha, Clara Maria, no colo.

"Pus essa cena de erros nossos pra dar parabéns pra @brunamarquezine pq sempre tivemos crise de riso juntas. Também já fizemos cena de tapa na cara. E até hoje me arde. Também já moramos juntas em Ny. E ela já foi pro hospital comigo bebada e tendo crise renal ao mesmo tempo. Ela tb esteve comigo numa fase que foi muito difícil. E viajamos juntas algumas vezes. E eu precisava cuidar pq ela tranquilamente faria um topless e eu fiquei vigiando pra ver se não vinha gente, pq a Bru esquece totalmente que é a Bru :) E ela comprou as roupas mais lindas pra deusa pq sabia que eu provavelmente teria esquecido de comprar roupa bonita. Estamos há quase 2 anos sem nos vermos, mas quando nos encontrarmos eu quero rir , combinar viagem de um dia pro outro, e quero vc pegue minha filha no colo agora que ela entende tudo . Pq vou dizer : essa amiga é MUITO importante pra mamãe. Te amo Bru Deus abençoe sua vida e suas decisões . Eu to sempre te admirando", escreveu a atriz.

