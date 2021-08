Juliette e Elba Ramalho em live de São João - Reprodução/Instagram

Publicado 03/08/2021 18:18

Rio - A campeã do "BBB21" Juliette Freire desabafou sobre as participações especiais que fez nas lives de cantores como Elba Ramalho e Wesley Safadão.

No sexto episódio do documentário "Você Nunca Esteve Sozinha", Juliette comentou que não estava preparada para os duetos. "Eu não estava preparada para cantar. Eu pegava as músicas nos dias e não encaixava o tom certinho porque eu não sou cantora. Eu sou eu.", iniciou.

Após a participação na live de Wesley Safadão, Juliette conversou com sua equipe sobre uma pausa em compromissos musicais. Para a paraibana, ficou a sensação de arrependimento. “Foi um desafio muito grande. Tremi na base. Cheguei a me arrepender de fazer as lives. Óbvio que fiz por gratidão ao nordeste e aos cantores, mas dei um passo maior do que a perna. Fui muito doida de fazer isso. Mas deu certo eu acho. Se eu soubesse que ia ter tanto medo, não tinha feito. Agora é estudar. Acabou live. Só volto a cantar quando eu realmente estiver pronta.”, completou.