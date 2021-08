Rodrigo, Cid e Roger Moreira - Reprodução Record/Twitter/Record

Rodrigo, Cid e Roger Moreira Reprodução Record/Twitter/Record

Publicado 03/08/2021 16:42

Rio - Cid Moreiro veio à público se posicionar sobre a briga que tem acontecido entre sua esposa, Fátima Sampaio, e seus filhos, Roger e Rodrigo Moreira. Recentemente, os herdeiros do ex-âncora do "Jornal Nacional" acusaram a madrasta de manter o jornalista em cárcere privado , mas o veterano defendeu a mulher durante o "A Tarde é Sua" desta terça-feira (2), com Sonia Abrão.

fotogaleria

Publicidade

“Não vou dizer que tá tudo bem. É muito triste isso que tá acontecendo, porque eu considero a Fátima um presente de Deus. Por várias vezes, em igrejas pelo país, no qual sou solicitado, eu falo que pedi uma mulher e realmente consegui uma mulher e esse pessoal não tá gostando disso. Não sei qual o intuito", afirmou Cid. "Eu sempre lutei com 94 anos e vou continuar lutando até morrer para ter domínio sobre as minhas coisas e não admito de jeito nenhum interferência de ninguém”, declarou.

O jornalista ainda fez um desabafo ao desmentir as acusações de que seria alimentado com comida estragada servida por Fátima. “Esse negócio de falar que estou comendo comida estragada é uma infâmia, uma coisa terrível, eu fico até constrangido com isso”, confessou.

Publicidade

“Tudo isso que tá acontecendo é uma coisa que me deixa até inibido, porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de ter o domínio de tudo o que acontece na minha casa, eu preciso saber e aprovar. Isso que tão fazendo com a Fátima é uma infâmia, uma coisa terrível. Não sei o motivo que isso tá acontecendo”, concluiu o veterano.