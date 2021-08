O musical 'Cinderela' chega ao Amazon Prime Video no dia 3 de setembro - Divulgação/Amazon Prime Video

Publicado 03/08/2021 16:14 | Atualizado 03/08/2021 16:19

Rio - O Amazon Prime Video divulgou, nesta terça-feira (3), o primeiro trailer da nova versão de "Cinderela", que chega à plataforma de streaming no dia 3 de setembro. O musical é estrelado pela cantora cubana Camila Cabello, que interpreta uma protagonista diferente do que é visto no clássico da Disney, com ambições maiores que o casamento com um príncipe encantado.

Além da ex-integrante do grupo Fifth Harmony, o longa também conta com participações de astros de Hollywood e da Broadway, entre eles Pierce Brosnan, Billy Porter como o "Fado-Madrinho", Idina Menzel e James Corden. O nome deste último chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter, após internautas criticarem a escolha do apresentador para atuar no musical.

"Porque Hollywood tem que enfiar James Corden em todos os musicais? Chega gente", pediu um usuário do Twitter. O ator, que também é produtor executivo de "Cinderela", já esteve em "Cats", "Caminhos da Floresta" e "A Festa de Formatura", da Netflix. "Não aguento mais o james corden invadindo os musicais", reclamou outra internauta.

Por outro lado, tem quem esteja feliz com a presença do apresentador neste musical, assim como nas demais obras que fazem parte de seu currículo. "O pessoal detonando o James Corden, mas eu achei os filmes que ele fez tão legais...", afirmou um perfil. "Tem até o James Corden, amei", declarou uma internauta. "Porque vocês não gostam do James Corden nos filmes?", questionou outra.

Confira as reações da web:

