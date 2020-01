Foliona relata ter sido vítima de 'boa-noite cinderela' durante bloco de Carnaval no Rio

Rio - Apaixonada por Carnaval e acostumada a curtir os blocos de rua no Rio de Janeiro, uma farmacêutica acredita que tenha sido vítima do golpe 'boa noite, cinderela', na manhã do último sábado (18), em Santa Teresa, na Região Central do Rio.

Marcella Figueiredo, 30, estava em um pequeno bloco de amigos e conta que após tomar uma cerveja 'long-neck' passou mal e ficou desacordada por cerca de quatro horas. Socorrida por amigos à UPA de Botafogo, na Zona Sul do Rio, ela usou uma rede social para alertar outras pessoas sobre o golpe sofrido.

Ela e o amigo que a acompanhava desconfiam que a bebida tenha sido adulterada pelo ambulante, que se ofereceu para abrir a garrafa, no momento da venda da bebida.

"Ele tirou a cerveja da minha mão para abrir. Reparamos que ele botou a mão na frente do gargalo, em um gesto incomum, mas na hora não imaginamos nada. Depois de uns 20 ou 30 minutos eu estava passando muito mal e depois eu apaguei. Tentava me escorar, mas não conseguia, só fiquei deitada no chão", conta. A jovem se diz aliviada por ter sido amparada por amigos em todo período em que esteve vulnerável. Ela não foi vítima de furto.



Acostumada com a folia, Marcella desfila como pernalta em blocos no Rio. Ela reforça que antes de beber tinha se alimentado e se hidratado bem e que não fez nada que a pudesse ter debilitado. "Fui atendida por um maqueiro na UPA, estava com dois amigos. As pessoas devem ter pensado que eu estava em coma alcoólico. No domingo, eu fiquei tentando entender o que havia acontecido. No início, fiquei com vergonha, depois, conversando com um amigo médico, percebi que aquilo não era normal e que eu tinha sido dopada", lembra.

A farmacêutica disse que vai registrar boletim de ocorrência nesta quarta-feira. Após a divulgação dos caso em grupos ligados ao Carnaval de Rua do Rio, relatos dão conta de que outras três mulheres foram vítimas do golpe no domingo, na Lapa, após outro bloco.