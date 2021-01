Polícia prende dupla que aplicava o golpe de Boa noite, Cinderela Divulgação / Polícia Civil

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira, dois homens que praticavam o golpe conhecido como "Boa noite, Cinderela". João Marcos Batista de Matos, 28 anos, e Matheus Gidiony Tavares, 27, foram presos por policiais da 13ª DP (Ipanema) por roubo majorado e associação criminosa. Os dois foram reconhecidos por uma vítima, que relatou ter um prejuízo de R$ 28.950 reais.

Em depoimento, a vítima relatou que João Marcos e Matheus aplicaram o golpe em uma boate, no Centro do Rio. A dupla abordou o homem e ofereceu uma bebida alcoólica, e disse que ele poderia pagar em uma máquina de cartão que eles possuíam. Quando o homem estava "grogue", por conta da substância colocada na bebida, João Marcos se ofereceu para dividir um táxi. No caminho, a dupla pediu que o taxista parasse em um posto de gasolina e nesse momento, a vítima relatou ter o celular e o cartão furtados. O homem afirmou que após verificar seu extrato bancário, constatou transações no valor aproximado de R$28.950,00.

De acordo com o delegado titular da 13ª DP (Ipanema), Felipe Santoro, os envolvidos já vinham sendo investigados por outros crimes do golpe de "Boa noite, Cinderela". A dupla faz parte de uma quadrilha que atua em pelo menos dois estados, no Rio de Janeiro e em São Paulo, as investigações já identificaram mais de 10 participantes desta associação criminosa. Ainda segundo o delegado, os atores de filme pornô, João Bosco Rodrigues Junior e Jemison Portela dos Santos também fazem parte da quadrilha. Bosco foi preso no ano passado em São Paulo, enquanto Jemison segue foragido.

