Rio - Policiais da 13ª DP (Ipanema) prenderam, na quinta-feira (24), mais um integrante de uma quadrilha especializada na prática do roubo conhecido como "Boa noite, Cinderela". O criminoso, que não foi identificado, foi encontrado na Lapa, no Centro do Rio. O crime aconteceu no dia 10 de outubro deste ano, quando a vítima saia de um bar no Leblon, Zona Sul do Rio. Após ser dopada, teve um prejuízo de cerca de R$ 40 mil. Na época dois envolvidos foram presos.



Segundo os policiais, a vítima relatou que se recordava apenas de ter se despedido de um amigo na saída do bar. Ao retomar sua consciência, solicitou auxílio a um taxista, que foi identificado pela vítima como sendo o criminoso.



Durante as investigações, os extratos bancários foram analisados e identificaram que o homem também era o principal beneficiário das transações. Em depoimento, ele confessou que conhecia os integrantes do bando, que recebia um percentual do faturamento decorrente do crime e que não era a primeira vez que participava do golpe. O criminoso também já foi indiciado pela prática do mesmo crime cometido contra um turista francês.



De acordo com o delegado Felipe Santoro, as investigações continuam para identificar outras vítimas da quadrilha e capturar outros dois envolvidos no crime.