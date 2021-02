15ª DP (Gávea) Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 09:19

Rio - Um homem foi preso, na terça-feira, por estelionato contra um idoso, de 71 anos. Policiais civis da 15ª DP (Gávea) prenderam o suspeito logo após ele tentar comprar dois celulares em uma loja no Leblon, na Zona Sul do Rio, com um cartão obtido pelo 'golpe do motoboy'.

Nesta modalidade de crime, um integrante da quadrilha entra em contato por telefone com a vítima, afirmando ser de uma instituição financeira. O criminoso diz que houve um problema com o cartão do cliente e que um motoboy vai passar para buscar o item. Após a coleta, o cartão passa a ser usado indevidamente, por meio de compras ou saques fraudulentos.

