Publicado 18/02/2021 17:53 | Atualizado 18/02/2021 18:03

Rio - Policiais da 15ª DP (Gávea) prenderam, nesta quinta-feira (18), um homem suspeito de aplicar o 'golpe do motoboy', na Zona Sul do Rio. Ele foi capturado no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste da cidade, onde foi cumprido mandado de prisão preventiva por estelionato. O nome dele não foi divulgado.



Nesta modalidade de crime, um integrante da quadrilha entra em contato por telefone com a vítima, afirmando ser de uma instituição financeira. O criminoso diz que houve um problema com o cartão do cliente e que um motoboy vai passar para buscar o item. Quando o segundo bandido faz a coleta, o cartão passa a ser usado indevidamente, por meio de compras ou saques fraudulentos.



Segundo o delegado Daniel Rosa, titular da 15ª DP, as investigações apontaram que a maioria dos golpes efetuados pela quadrilha do homem detido era aplicada em moradores de bairros da Zona Sul do Rio. Os agentes apuraram, ainda, que era o autor do crime quem comparecia na residência das vítimas para realizar a coleta dos cartões.