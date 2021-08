Solange Gomes - Divulgação

Rio - Solange Gomes falou sobre a pensão alimentícia que seu ex, o pagodeiro Waguinho, paga para a filha deles, Stephanie, de 21 anos, em entrevista ao Canal da Lisa Gomes, no YouTube. Segundo a ex-musa da banheira do Gugu, ela não está conseguindo arcar com as despesas com a jovem sozinha.

"Cansei e não vou ficar atrás dando murro em ponta de faca. O que ele paga, não cobre as despesas da minha casa. Eu sempre vou cobrar porque é uma obrigação, até porque minha filha faz uma faculdade de biomedicina, não é barata e não é só a faculdade", declarou Solange.

A pensão deve ser paga até Stephanie completar 24 anos e terminar a faculdade. De acordo com Solange Gomes, Waguinho está aproveitando brechas na lei. "Eu batalho bastante, tenho que arcar com tudo sozinha, estou muito cansada, de pedir, ligar, mandar e-mail atrás disso, daquilo, de obrigações do pai, sem cumprir, cansada da justiça que é lotada de brechas que favorecem o errado e isso cansa", lamentou.

"Ele não está cumprindo mais e a gente cansa. Existe uma lenda que a única coisa que prende no Brasil é o atraso de pensão e não é, porque da mesma forma que eu tenho advogado, ele também tem. Então existem as brechas da lei. Então se o ‘cara’ ficar sem depositar três meses absolutamente nada, virou três meses e ele não depositou, o meu advogado entra com pedido de prisão e ele é obrigado a depositar os três últimos meses se não ele vai preso. E o que o pai da minha filha está fazendo e muitos pais provavelmente fazem? Ele (Waguinho) vai lá e deposita um ‘tiquinho’ que nem é uma pensão inteira, isso quando vai fechar três meses, então não dá prisão".

Atualmente, Waguinho é cantor gospel e pastor assistente na igreja de Silas Malafaia. Nos anos 90, o cantor fez sucesso no comando do grupo de pagode Os Morenos.