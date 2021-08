Simaria faz sucesso ao embarcar em aeroporto do Rio nesta quinta-feira - Gabriel Magalhaes / Ag. News

Simaria faz sucesso ao embarcar em aeroporto do Rio nesta quinta-feiraGabriel Magalhaes / Ag. News

Publicado 05/08/2021 11:04

Rio - A cantora Simaria, da dupla com Simone, fez o maior sucesso ao embarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio, na manhã desta quinta-feira. Simaria estava usando um sobretudo e carregando sacolas de uma grife de luxo.

fotogaleria

Publicidade

A cantora foi reconhecida por fãs, que a acompanharam até o portão de embarque. Simpática, Simaria bateu um papo e tirou muitas fotos com seus admiradores.

A cantora estava no Rio a trabalho. Enquanto esteve na cidade, ela participou de um almoço com Boninho e também foi a um jantar na casa de Rafa Kalimann, do qual também participaram outras celebridades como Juliana Paes, Flávia Alessandra e Otaviano Costa.