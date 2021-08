Sérgio Hodjakoff - Reprodução

Publicado 05/08/2021 12:43 | Atualizado 05/08/2021 13:50

São Paulo - Sérgio Hondjakoff, que ficou conhecido por interpretar o personagem Cabeção em "Malhação", estava entre os 42 pacientes internados em uma clínica alvo operação policial em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, na quarta-feira (03). As informações foram noticiadas pelo jornalista Rauston Naves, do "Vale Urgente".

O Ministério Público e a Polícia Civil apuram se houve um possível cárcere privado ou constrangimento praticados pelos responsáveis contra os internos da clínica. De acordo com o MP, grande parte dos pacientes estavam no estabelecimento contra a vontade própria e sem a devida autorização da justiça.

O ator que ficou conhecido por interpretar o personagem "Cabeção", na série "Malhação", da TV Globo, foi libertado com outras 41 pessoas que estavam em quartos trancados pela parte externa.