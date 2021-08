Sérgio Hodjakoff - Reprodução

Publicado 05/08/2021

Sérgio Hodjakoff, 37 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para negar a informação de que estava em cárcere privado em uma clínica de reabilitação. Mais cedo, o jornalista Rauston Naves, do "Vale Urgente", informou que o ator, que ficou conhecido por interpretar o Cabeção, em "Malhação", estava entre os 42 pacientes internados em uma clínica alvo operação policial em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.