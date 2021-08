Letícia Bufoni manda mensagem suspeita para Ítalo Ferreira - Reprodução

Letícia Bufoni manda mensagem suspeita para Ítalo FerreiraReprodução

Publicado 05/08/2021 15:07 | Atualizado 05/08/2021 15:15

Rio - Após Neymar e o surfista Ítalo Ferreira agitarem a web ao interagir com Juliette , do "BBB21", foi a vez de Letícia Bufoni deixar os seguidores animados ao mandar um recado para o campeão olímpico de surfe. Nesta quinta-feira (5), a skatista não perdeu tempo depois que o medalhista de ouro em Tóquio disse "amar" skate e logo comentou o tweet: "Vem que eu te ensino".

fotogaleria

Publicidade

Em pouco tempo, a resposta de Letícia recebeu milhares de comentários elogiando a suposta cantada da skatista, que é bicampeã mundial na modalidade. "És medalha de ouro no xaveco", afirmou uma internauta. Já outro acrescentou mais um prêmio: "Não levou a medalha mas vai levar o medalhista, né?". "Quem perde tempo é relógio", brincou um terceiro.

Mas a skatista também foi rápida em dar fim aos boatos, publicando um vídeo logo em seguida em que esclarece a natureza de sua relação com Ítalo. "Gente, eu tô chocada com a mente poluída de vocês", iniciou, bem-humorada. Não posso nem responder meu amigo no Twitter que vira fofoca, pronto, 'quer pegar'. Não, o Ítalo é meu amigo, meu parceiro de anos, esquece", declarou.

Publicidade

Confira as publicações:

Publicidade