Ítalo Ferreira participa do Mais Você 'Reprodução/TV Globo

Publicado 05/08/2021 14:07

São Paulo - Ítalo Ferreira participou do "Mais Você" na manhã desta quinta-feira (5). Além de comentar a vitória nas Olimpíadas, o surfista também falo sobre o flerte com Juliette nas redes sociais. A vencedora do "BBB" elogiou os "atletas gatos" nos jogos olímpicos e o medalhista de ouro respondeu à publicação dizendo que está solteiro.

Durante o papo com Ana Maria, a apresentadora perguntou se o flerte foi para frente e Ítalo contou que ele chegou a conversar com Juliette. "A gente chegou a se falar e trocar ideia rápido. Na verdade, eu sou muito tímido, não falo muito. Mas foi divertido", disse o surfista que logo viaja para o México para o campeonato mundial.

"Foi divertido e pode continuar a ser porque você vai pro México, mas volta", provou Ana Maria fazendo Ítalo Silva cair na risada.