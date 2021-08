Silvio Santos - Reprodução/SBT

Publicado 01/08/2021 20:39 | Atualizado 01/08/2021 20:48

Neste domingo, Silvio Santos comandou o primeiro "Roda a Roda", no SBT, após um tempo de pausa devido à pandemia do coronavírus. No programa, o apresentador falou sobre a saída de Faustão da Globo. Em tom de brincadeira, Silvio disse que, se não fizesse parte da emissora paulista, assumiria o lugar de Fausto.



“Se eu não fosse contratado do SBT, eu iria pro lugar do Faustão”, brincou.

Além disso, Silvio também lamentou a falta de Angélica na televisão, mas comentou que Huck "vai pegar um negócio legal".

"Ela não merecia tá afastada, tá na geladeira, coitada. Em compensação, o marido dela tá com uma sorte tremenda. O marido [Luciano Huck] dela vai pegar um negócio legal”, falou o apresentador.