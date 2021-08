Salve-se quem puder, Mario, Mário - Divulgação/Globo

O ator Murilo Rosa, de 50 anos, se despediu da Globo, nesta quarta-feira, após 22 anos de trabalho na emissora. O famoso anunciou que vai apresentar um reality show em uma plataforma de streaming que chegou ao Brasil recentemente, a HBO Max.

Em longo texto publicado em seu Instagram, Murilo agradeceu tudo que aprendeu dentro da Globo. "Bom… agora que já falei pra onde vou, preciso falar aqui e agradecer de onde venho. Foram 22 anos na mesma empresa, direto… aquele contrato de pessoa física, sabe? Que quer dizer vínculo…respeito, profissionalismo, competência, seriedade, parceria, dedicação, entrega e talento … acho que foi isso tudo que nos uniu por tanto tempo, vindo de ambas as partes, obviamente. Quantas pessoas incríveis, mágicas, generosas eu conheci nesta empresa", iniciou.



O ator avisou que o contrato foi encerrado no dia 31 de julho. "Nossa… quantas histórias, quanto sucesso, quantas emoções…..Até por uma pandemia passamos, gravando e entregando com competência. Então… eu sinto gratidão por essa empresa espetacular. Obrigado @tvglobo nosso contrato fixo se encerrou agora no dia 31 de julho, mas o meu respeito será eterno. Vamos com tudo sempre e agora…. Bora", explicou.



Mais cedo, Murilo Rosa entregou que vai apresentar o reality The Bridge na plataforma de streaming HBO Max. “Foi um sucesso na Inglaterra e na Espanha, algo diferente de tudo que você já viu e agora inédito no Brasil, uma produção nacional Max Originals. Tanta coisa a dizer, mas tanto a fazer agora”, explicou.









