Publicado 05/08/2021 14:59 | Atualizado 05/08/2021 15:00

Após uma polêmica por contar que ainda não tinha tomado a vacina contra a Covid-19, Sarah Andrade tomou a decisão de se afastar de uma rede social. A ex-BBB usou o Stories, nesta quinta-feira, para anunciar que vai dar um tempo no Twitter, porque as críticas dos usuários do site e o cancelamento não estão fazendo bem para ela.

"Está tudo bem comigo. Dei uma pausa no Twitter levando em consideração os últimos dias e os últimos acontecimentos. Não está me fazendo bem emocionalmente. Estou aqui focada nos meus trabalhos, estou agora inclusive indo para um compromisso de trabalho", disse Sarah.



A consultora de marketing ainda pediu para os seguidores a respeitarem e terem mais empatia a usar as redes sociais. "Se eu puder pedir alguma coisa para vocês é que me respeitem, respeitem esse meu tempo e também respeitem as pessoas que estão próximas a mim e me ajudando. Só isso mesmo, está tudo bem por aqui. A gente está trabalhando muito, graças a Deus. Só peço uma coisa: tenham empatia", conclui.



A polêmica começou quando Sarah disse em uma live que ela e o namorado Lucas Viana ainda não haviam se vacinado contra a Covid-19. A ex-BBB disse que não teve tempo para fazer isso porque estava cheia de compromissos. Após a repercussão negativa dessa fala nas redes sociais, Sarah Andrade explicou que estava de mudança para São Paulo e ainda não tinha o comprovante de endereço para poder se vacinar na cidade. Depois das críticas, ela e Lucas Viana foram receber a primeira dose do imunizante.